Ettounsiya Tv piratée par « Anonymous », division ou diffamation?

Au cours de la soirée du dimanche 15 avril 2012, il parait que la page Facebook de la chaine Ettounsiya Tv aurait été piratée par une ou plusieurs personnes qui se proclament faire partie du collectif Anonymous. Cependant, le collectif Anonymous Tunisia a démenti un tel acte de piratage précisant qu’ils n’ont piraté aucune page depuis mars 2012.

Pour revenir aux faits, Anonymous Tunisia qui gagne de plus en plus de partisans en Tunisie, avait piraté il y a quelques semaines plusieurs pages Facebook appartenant à des courants extrémistes, des pages du parti du Mouvement Ennahdha ainsi que le compte e-mail de Hamadi Jebali, chef du gouvernement tunisien, en réponse aux agressions contre certains tunisiens et à l’atteinte à des libertés d’expression et individuelles.

Pour décrédibiliser le collectif, il fallait bien que quelqu’un agit d’une manière contradictoire aux perceptions d’Anonymous et que son acte soit assigné au collectif. De ce fait, la page Facebook de la chaîne Ettounsiya a été piratée et une photo de profil désignant Anonymous a été publiée laissant croire que c’est bien le collectif qui serait derrière l’action.

Cependant, la communauté Anonymous n’entreprend presque jamais des actions contre les médias privés, et ce, dans le monde entier. Les cibles du collectif sont généralement les sites gouvernementaux et des organisations portant atteinte à la liberté et au partage sur Internet, ce qui a laissé trainer un doute dès le début sur le groupe qui était derrière l’opération de piratage de la page de la chaîne.

Quelques heures plus tard, un nouveau message a été publié sur la page d’Ettounsiya annonçant que la page a été reprise par ses propriétaires.

Bien que le collectif a toujours agit indépendamment et sans leader dans le monde, la communauté était toujours soudée, chose qui semble échapper à plusieurs en Tunisie en voyant des centaines de pages Facebook se proclamant Anonymous Tunisie et entrant dans des querelles politiques pour se diviser au lieu d’être unies…

Une autre hypothèse, très peu probable, pourrait également être prise en considération et qui consiste en une opération effectuée par les propriétaires de la chaîne Ettounsiya Tv pour réussir un coup médiatique, en changeant eux-mêmes la photo de profil de leur page pour faire croire qu’elle a été piratée et ainsi se faire une publicité gratuite.

