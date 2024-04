Le prédicateur Youssef Al Qaradawi bientôt en Tunisie

Après Wajdi Ghonim, Amr Khaled et Tariq Ramadan, c’est au tour du cheikh Youssef Al Qaradawi de visiter la Tunisie, le 3 mai prochain, selon le bureau régional du parti du Mouvement Ennahdha à Sousse qui indique l’arrivée du prédicateur sur sa page officielle.

Youssef Al Qaradawi, l’un des prédicateurs les plus influents dans le monde, est le conseiller spécial de l’Emir du Qatar et fait partie de l’équipe de la chaîne Al Jazeera pour certaines émissions dont Al charia w Al Hayet (La Charia et la vie). Il est également président de l’Union des Oulémas musulmans, membre de la confrérie des frères musulmans ainsi que du Conseil Européen pour la Recherche et la Fatwa.

Rappelons que cheikh Al Qaradawi avait annulé une visite programmée en France après que le ministère français des Affaires étrangères ait refusé la venue de quatre autres prédicateurs.

