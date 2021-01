Là où on parle la langue de Jésus Christ

Plusieurs se trompent en regardant cette photo et se disent que c’est à Rio de Janeiro, pourtant c’est de l’autre coté, ça se passe au nord-est de la Syrie, précisément à la ville de Maaloula, Jésus christ surplombe le Djebel Qalamoun au nord-est de la Syrie.

C’est l’un des plus anciens villages chrétiens au nord-est de la Syrie, une ville qui parle l’araméen, la langue de Jésus Christ. Depuis plus de 2000 ans, les représentants de l’Eglise grecque-catholique melkite y résident et transmettent oralement la langue araméenne, langue parlée par Jésus. Notons qu’une école a été créée en 2003 pour enseigner une écriture à 22 lettres pour préserver ce trésor linguistique et religieux.

