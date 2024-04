Moncef Marzouki aux funérailles du défunt Ahmed Ben Bella

A la suite du décès, mercredi, de l’ancien président algérien Ahmed Ben Bella, le président provisoire de la République, Moncef Marzouki, se rendra, vendredi, en Algérie pour assister aux funérailles officielles du président défunt.

Le président Marzouki a présenté, en cette circonstance douloureuse, ses sincères condoléances, au nom de tout le peuple tunisien, au président Abdelaziz Bouteflika, à la famille du défunt et à tout le peuple algérien frère selon un communiqué rendu public par le département de l’information et de la communication de la présidence de la République.

Selon le même communiqué, le regretté Ahmed Ben Bella a été l’une des figures de proue du militantisme en Afrique et en Asie. Il a conduit la bataille nationale de la libération contre la colonisation française.

C’est une personnalité, ajoute le communiqué, qui suscite estime et considération sur la scène arabe et africaine, ce qui lui a valu d’occuper le poste de président du groupe des sages de l’Union africaine (UA), qui avait pour mission de prévenir et d’intervenir dans les conflits qui secouent le Continent.

