Au cours d’un point de presse du ministre des Droits de l’homme et de la Justice transitionnelle, Samir Dilou, et le ministre de l’Intérieur, Ali Larayedh, il a été décidé de réviser l’interdiction de toute forme d’expression collective à l’avenue Habib Bourguiba, et ce, en levant cette interdiction.

M. Larayedh a indiqué qu’il est impératif de bien organiser toute manifestation en demandant une autorisation dans les délais et encadrer les manifestants pour éviter les dérapages. De même, le ministre de l’Intérieur a précisé que les organisateurs de toute manifestation doivent assurer la sécurité des manifestants et des riverains ainsi que le caractère pacifique de l’évènement.

En plus, une commission d’enquête a été décidée pour déterminer les abus et violations qui ont eu lieu lundi 9 avril 2012 lors de la manifestation de commémoration de la journée des martyrs.

Des caméras de vidéo-surveillance ?

Une autre proposition a été soumise au conseil des ministres qui consiste à installer des outils de vidéo-surveillance sur l’avenue Habib Bourguiba pour identifier facilement les dérives.

Bien que la décision d’installation de caméras de vidéo-surveillance pourrait permettre d’identifier les responsables de tout abus, il est également possible qu’une telle décision rencontre un refus de certains citoyens qui dénoncerait une atteinte à la vie privée. Cependant, une pareille décision pourrait avoir un impact positif si la transmission des vidéos sera faite en temps réel sur un site dédié, comme ce qu’on pourrait voir sur earthcam.com qui diffuse des vidéos en direct de plusieurs villes du monde comme New York (Etats Unis), Saint-Barthélemy (Antilles françaises) ou encore Moscou (Russie).

