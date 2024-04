Les manifestations touchent plusieurs régions de la Tunisie

Les manifestations contre la violence subie par les manifestants à Tunis continuent à travers le pays.

En effet, des mouvements de protestation ont été observés hier, lundi 9 avril 2012, à Sfax, Sousse, Monastir, Mahdia et Sidi Bouzid. Ce mardi 10 avril, les mouvements continuent et touchent de nouvelles régions dont Kasserine, Jebeniana, Kelibia et Sidi Bouzid où les cours ont été interrompus.

Rappelons que plusieurs manifestants ont été tabassés dans le centre-ville de Tunis au cours d’une manifestation organisée pour la commémoration de la journée des martyrs et des bombes de gaz lacrymogène ont été lancées en masse pour disperser la foule.

De même, plusieurs politiciens qui étaient sur les lieux ont indiqué que des milices qui n’appartiennent pas aux forces de l’ordre ont attaqué les manifestants tandis que de l’autre coté, le ministre de l’Intérieur a dément la présence de telles milices.

