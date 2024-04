Facebook débourse un milliard de dollars pour le rachat d'Instagram

Facebook, réseau social numéro 1 dans le monde, a annoncé, lundi 9 avril 2012, le rachat de la strartup Instagram qui n’est autre qu’un réseau social visuel de retouche et de partage de photos sur réseaux sociaux et mobiles pour la somme de 1 milliard de dollars.

L’acquisition d’Instagram est le rachat le plus important que Facebook entame depuis son lancement. Mark Zuckerberg, fondateur de Facebook s’est félicité dans un message publié sur son profil sur Facebook précisant que sa boite “travaillera étroitement avec Instagram pour offrir les meilleures expériences de partage de photos sur mobiles” tout en s’engageant à aider la jeune startup, âgée de 2 ans, à croître de manière indépendante.

Instagram, une startup fondée en 2010 dans la Silicon Valley par Kevin Systrom et Mike Krieger qui détenaient respectivement 40% et 10% du capital de la boite (50% sont détenus par plusieurs investisseurs dont Jack Dorsey de Foursquare et Adam d’Angelo de Quora), compte environ 30 millions de membres contre 15 millions en décembre 2011.

L’application que propose Instagram pour capturer des photos via les terminaux mobiles fonctionnant sous iOS (iPhone, iPad, iPod, etc.) et Android permet d’appliquer des effets sur ces images pour les partager par la suite sur les réseaux sociaux (Facebook, Twitter, Foursquare, etc.). On pourrait imaginer la propagation des fonctionnalités de l’application pour appliquer ces effets sur les photos que les utilisateurs téléchargent sur Facebook.

