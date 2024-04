Le SNJT appelle au boycott des activités du ministre de l’Intérieur

Najiba Hamrouni, secrétaire générale du Syndicat National des Journalistes Tunisiens, a appelé au boycott des activités du ministre de l’intérieur, Ali Larayedh, pendant une semaine et ce à compter du mardi 10 avril 2012, et ce, en protestation contre les agressions commises par les agents des forces de l’ordre à l’encontre des journalistes et manifestants lundi 9 avril 2012.

Mme Hamrouni a également appelé les journalistes à porter le brassard rouge tout au long de la journée du jeudi 12 avril en signe de protestation contre les agressions subies par les manifestants aujourd’hui à l’Avenue Habib Bourguiba.

J’aime ça : J’aime chargement…