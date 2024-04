A. Larayedh: Certains messages divulgués par Anonymous sont faux

Un responsable du parti du mouvement Ennahdha a dénoncé aujourd’hui, lundi 9 avril 2012, le piratage “immoral” de données électroniques de responsables islamistes, dont le chef du gouvernement tunisien Hamadi Jebali, revendiqué par des internautes du collectif Anonymous.

“Ces pratiques sont immorales et contraires à toutes les valeurs et lois”, a indiqué Ameur Larayedh, président du département politique d’Ennahdha. “De tels agissements sont d’autant plus condamnables que certains mails sont erronés et falsifiés”, a-t-il affirmé, expliquant que les messages censés avoir été piratés sont “vrais en partie et d’autres faux”.

Rappelons que dimanche dernier, une vidéo a été diffusée sur Internet au nom du groupe Anonymous Tunisia dans laquelle leurs auteurs dénoncent “le silence du gouvernement” face aux violences enregistrées récemment en Tunisie et menacent de divulguer des “données secrètes” du gouvernement tunisien si les autorités ne respectent les droits de l’Homme et la liberté d’expression. Sur le site du collectif Anonymous Tunisia, 2.725 messages ont été divulgués et mis dans des archives électroniques pour une accessibilité à tous les internautes.

