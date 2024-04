Un jeune entre la vie et la mort suite à la manifestation du 9 avril

Matraquage et des bombes de gaz lacrymogène étaient au rendez-vous ce lundi 9 avril 2012, exactement une année, deux mois et 27 jours après la fuite de l’ancien président Ben Ali.

Des arrestations en masse, des agressions sur des journalistes, politiciens et des citoyens sortis célébrer la fête des martyrs du 9 avril 1938. Parmi eux, Jaouhar Ben Mbarek, leader du mouvement Dostourna qui s’est fait tabasser et arrêter pendant quelques heures. Ce dernier a indiqué sur les ondes de la radio Shems Fm qu’un jeune de 20 ans, Walid Ben Henda, se trouve entre la vie et la mort et a été transporté d’urgence à une clinique située sur l’avenue Mohamed V à Tunis.

Le jeune homme souffre d’une hémorragie cérébrale après avoir été violenté lors de la manifestation qui s’est déroulé au centre-ville de Tunis.

