L’ambassade d’Espagne en Tunisie, le Bureau Technique de Coopération, et l’Instituto Cervantes, organisent la septième édition des Journées Culturelles Hispano-Tunisiennes qui auront lieu du 12 au 28 avril 2012 en collaboration avec plusieurs centres culturels tunisiens et la Fondation Orestiadi.

Les Journées Culturelles Hispano-Tunisiennes essayeront, une année de plus, de trouver les espaces communs entre les deux pays à travers des rencontres culturelles très variées et en soutenant le multiculturalisme comme moteur d’échange et d’intégration. La point de départ de cette nouvelle édition sera le vernissage de l’exposition itinérante de photographie “África.es” le jeudi 12 avril à 18h. Cette exposition, accueillie par le Centre Culturel Dar Bach Hamba du 12 au 30 avril 2012, est le résultat d’un travail photographique réalisé par sept photographes Africains dans sept villes espagnoles. La commissaire de l’exposition Marina Reina se déplacera spécialement à Tunis pour présenter ce travail et pour organiser des ateliers photographiques.

Le vendredi 13 avril à 18h Samuel Aranda, World Press Photo Award 2012, présentera son travail au Centre Culturel Dar Bach Hamba dans une rencontre ouverte à la participation du public.

Les VII Journées Culturelles Hispano-Tunisiennes seront structurées en quatre domaine différents : photographie, musique, cinéma et littérature.

La clôture est prévue le samedi 28 avril à 18h au théâtre El-Hamra avec le concert du groupe de jazz “Quartetto Mínimo”. Le prix du concours de photo avec téléphone portable “Móvil-ízate” sera remis pendant le concert.

