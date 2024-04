Facebook contre-attaque et dépose plainte contre Yahoo!

Le géant des réseaux sociaux, Facebook, a contre-attaqué hier, mardi 3 avril 2012, en portant à son tour plainte contre le portail internet Yahoo!, affirmant que c’est lui qui enfreint ses brevets et non le contraire.

Facebook, qui prépare une entrée en Bourse qui pourrait le valoriser autour de 100 milliards de dollars, avait admis fin mars qu’une victoire de Yahoo! dans ce contentieux aurait un impact important sur ses résultats financiers.

Rappelons que Yahoo! avait porté plainte contre Facebook en Californie le mois dernier, l’accusant d’avoir violé dix de ses brevets.

“Nous avions dit dès le début que nous nous défendrions vigoureusement contre la plainte de Yahoo!, et aujourd’hui, nous avons répondu avec une procédure qui accuse Yahoo! d’avoir violé 10 brevets de Facebook”, a commenté le directeur juridique de Facebook, Ted Ullyot avant d’ajouter que “Facebook, qui est en train de s’installer sur un ancien campus de Sun Microsystems à Menlo Park, au nord de la Californie, a porté plainte en réponse aux décisions à courte vue de Yahoo! d’attaquer l’un de ses partenaires et de donner la priorité aux contentieux par rapport à l’innovation”.

Facebook accuse notamment Yahoo! de violation de technologies déposées sur tout un éventail de produits incluant des adresses internet de sites d’informations, de jeux, de voitures, de voyage ou de partage de photos comme Flickr.

Facebook demande notamment au tribunal de rejeter complètement la plainte de Yahoo! et d’exiger du portail internet qu’il lui verse des dommages et intérêts en plus du remboursement de frais de Justice.

Yahoo!, un site créé en 1995 neuf ans avant le roi des réseaux sociaux, assure pour sa part dans sa plainte que, pour une large part de la technologie sur laquelle Facebook est fondé, Yahoo! y était arrivé en premier, et a en conséquence obtenu des brevets (…) pour protéger ces innovations.

Yahoo! affirme en particulier que tout le modèle de réseau social de Facebook, qui permet aux internautes de créer des profils et de se connecter avec, entre autres, des gens et des entreprises, est basé sur une technologie qu’il a déposée.

