Twitter, ce réseau de micro-blogging qui prend de plus en plus de l’ampleur avec ses messages à 140 caractères que les internautes partagent en millions quotidiennement, nous livre aujourd’hui ses chiffres avec plus de 465 millions de membres.

Twitter, qui allait initialement s’appeler Twttr (une pensée pour Flickr?) , a livré en 2011 quelques 33 milliards de tweets.

Selon l’infographie réalisée par infographicLabs, la chanteuse Lady Gaga détient encore le record des membres qui la suivent avec 19.341.413 followers suivie par Justin Bieber et Katy Perry qui totalisent respectivement 17.500.298 et 15.148.941 followers.

On remarque également que 64% des utilisateurs du réseau social utilisent le site web alors que 16% utilisent des appareils mobiles (smartphones, tablettes, etc.) et 10% utilisent des applications comme TweetDeck, Hootsuite ou Seesmic.

