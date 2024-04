“La révolution du 14 janvier s’est déclenchée pour combattre l’injustice, la tyrannie et la corruption, mais aussi pour lutter contre les « relations suspectes » notamment avec l’entité sioniste”, a affirmé Rached Ghannouchi, président du Mouvement Ennahdha.

“La Palestine demeure au cœur du monde islamique et tous ce qui la menace est une menace pour l’ensemble de la Nation Islamique”, a-t-il encore souligné lors d’une rencontre, dimanche, à Jendouba, à l’occasion de la célébration de la journée de la terre, estimant “inadmissible de normaliser aujourd’hui avec l’entité sioniste”.

Par ailleurs, il s’est félicité des pas importants franchis par la Tunisie sur la voie de la réalisation des objectifs de la révolution, faisant remarquer que “l’exercice de la liberté conduit parfois à violer la Loi, ce qui menace la stabilité du pays et le place devant deux alternatives : la liberté, l’ordre, le développement et le progrès ou l’incompatibilité entre ces facteurs avec le chaos et l’anarchie qu’elle risque de provoquer”.

Évoquant l’actuelle dynamique politique et partisane, M. Ghannouchi a estimé que la scène politique a tendance à atteindre “la maturité”, faisant état de la possibilité d’opérer une fusion avec certains partis appartenant au courant islamique.

Il a, dans le même contexte, noté que les fusions entre les partis doivent être réalisées pour “consolider le processus d’édification”, prévenant que “toute tentative visant à évincer Ennahdha plongera le pays dans le chaos” qui, selon lui, “ne sert nullement l’intérêt national”.

J’aime ça : J’aime chargement…