Rachid Ammar, interviendrait-il pour mettre fin aux dérapages?

C’est surement l’information qui circule le plus ce samedi sur Internet et sur toutes les bouches, Rachid Ammar veut intervenir pour mettre fin aux dérapages que la Tunisie ne cesse de vivre comme la profanation du Coran, du drapeau tunisien, les agressions sur les journalistes et artistes, etc.

En effet, selon une dépêche rapportée par le quotidien Le Maghreb qui cite le journaliste Sofien Ben Farhat, le chef de l’armée tunisienne déclaré au cours d’une réunion avec Ali Larayedh, ministre de l’Intérieur, et Sihem Badi, ministre de la Femme et de la Famille, qu’il compte bientôt siffler la fin de la recréation. “Bientôt je vais siffler la fin de la recréation”, a-t-il lancé.

Que les autorités interviennent pour appliquer la loi, nul ne peut le refuser. Cependant, intervenir pour d’autres fins, les tunisiens ne peuvent plus l’accepter surtout que ça bouillonne en quelque sorte après l’interdiction de toute forme d’expression collective à l’avenue Habib Bourguiba.

