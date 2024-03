Lors de la séance débat de l’Assemblée Nationale Constituante ce vendredi 30 mars 2012, Ibrahim Hamdi, député membre du parti Al Omma Al Wihdawi Al Thakafi, a fait part d’une nouvelle proposition qui risque d’étonner plusieurs.

En effet, M. Hamdi propose de remplacer le drapeau tunisien par un nouveau où il est inscrit « Lé Ilah ila Allah ».

Le député a également défendu le drapeau noir et blanc (Al Moussouada) connu lors des manifestations de la mouvance salafiste tout en le qualifiant d’emblème de la nation et du monde musulman au pouvoir rassembleur et unificateur. M. Hamdi a ajouté qu’étant donné que l’ancienne constitution n’est plus valable, le drapeau devait également être modifié.

Rappelons que le drapeau actuel de la Tunisie contient plusieurs symboles unificateurs, à savoir le croissant qui représente l’union des musulmans et l’étoile à cinq branches qui représente les cinq piliers de l’Islam.

