Nelson Mandela, un musée historique virtuel

L’un des dirigeants historiques, Nelson Mandela, se voit offrir un musée virtuel retraçant sa vie avec des milliers de documents, photos, vidéos, ses lettres à ses proches depuis la prison, etc.

Un monument virtuel semblable à un musée avec sept salles d’expositions et environ 2000 pièces à découvrir. Et pour cause, les archives numérisées ne couvrent pas moins de 83 ans d’histoire du premier président noir de l’Afrique du Sud. De 1929, avec une carte de membre à l’Église méthodiste, à 2012, avec une photographie prise en compagnie de son arrière-petit-fils Qheya II Zanethemba, en passant par les lettres d’un prisonnier à ses enfants, les documents personnels de Mandela sont dépoussiérés, contextualisés et démocratisés.

L’œuvre mis en place par le Nelson Mandela Center of Memory en partenariat avec l’Institut Culturel de Google a nécessité un investissement de 1.25 million de dollars.

Steve Crossan, directeur de l’Institut Culturel de Google explique que ce projet a pour objectif de “rassembler les histoires communes de l’humanité pour les mettre à disposition du plus large public possible, et aider chacun à raconter ces histoires. Et parmi ces histoires il n’y a rien d’aussi inspirant, d’aussi intéressant que celle de Nelson Mandela”.

Faites un tour dans ce musée virtuel pour découvrir la vie d’un homme historique.

J’aime ça : J’aime chargement…