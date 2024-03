Suite aux menaces de mort prononcées par Habib Bou Sarsar à l’encontre de l’ancien premier ministre, Béji Caïd Essebsi, trois avocats du comité de soutien et de défense de ce dernier dont Me Abdessattar Messaouidi et Me Mekki Al Jaziri ont déposé une plainte contre le prédicateur tunisien suite à ces menaces prononcées lors d’une manifestation qui a eu lieu à l’avenue Habib Bourguiba, dimanche 26 mars 2012.

Cependant, la décision du ministère public n’a pas encore été rendue pour l’ouverture d’une enquête.

J’aime ça : J’aime chargement…