Le ministère des affaires religieuses dénonce mais…

Le ministère des Affaires religieuses a dénoncé “les appels à combattre les juifs”, qualifiant ces appels “d’actes d’isolés”.

Dans un communiqué rendu public, mardi, le ministère réaffirme son refus de porter atteinte à tout citoyen tunisien, soulignant que “les juifs Tunisiens sont des citoyens à part entière et vivent en Tunisie sur la base du principe de citoyenneté”.

Condamner, dénoncer et qualifier des faits d’actes isolés n’est plus surprenant en Tunisie. On se rappelle de l’affaire du drapeau de la Tunisie à la faculté des Lettres, la profanation du Coran dans différents mosquées dans le sud tunisien, les agressions de plusieurs journalistes, matraquage de citoyens lors de certaines manifestations. Toutes ces attaques gratuites ont été condamnées et dénoncées par les autorités, de même qualifiées d’actes isolés…

C’est à se demander si les autorités veillent vraiment à l’application de la loi et intervenir pour mettre fin à des attaques et agressions inacceptables… Tout laisse croire que la situation fait le bonheur du pouvoir exécutif.

