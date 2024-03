Il a fallu 9 heures de discussions et négociations pour que le tribunal militaire de Sfax rende son verdict dans l’affaire d’inculpation de quatre agents de l’unité d’intervention dans le meurtre du chef du district de Chebba, du capitaine Mohamed Boufkhikha et du procureur Saber Ghidhaoui et les blessures par balles infligées à trois autres dans l’après-midi du 15 janvier 2011.

En effet, quatre agents sont impliqués dont deux qui sont encore en fuite et qui écopent chacun de 15 ans de prison par contumace, alors que les deux autres, le premier-lieutenant Ali Mouldi et son compagnon Baha-Eddine Alouen, ils ont été condamnés à cinq ans de prison.

Ce verdict est le premier prononcé par les tribunaux dans les procès des meurtres survenues lors des événements de la révolution du 14 janvier 2011.

