Macky Sall évince Abdoulaye Wade du pouvoir après 12 ans

L’ex-Premier ministre Macky Sall est devenu dimanche le nouveau chef de l’Etat sénégalais en battant au second tour de la présidentielle son rival Abdoulaye Wade qui a reconnu sa défaite avant même les résultats officiels d’un scrutin qui s’est déroulé pacifiquement.

En dépit des craintes suscitées par la nouvelle candidature du président Wade, 85 ans, élu en 2000 et réélu en 2007, la victoire acceptée de son ancien ministre et Premier ministre qu’il appelait son « apprenti », est le signe de la vitalité démocratique du Sénégal.

“Mes chers compatriotes, à l’issue du second tour de scrutin de dimanche, les résultats en cours indiquent que M. Macky Sall a remporté la victoire”, a déclaré le président Wade, selon un communiqué diffusé dans la soirée par la présidence.

“Comme je l’avais toujours promis, je l’ai donc appelé dès la soirée du 25 mars au téléphone pour le féliciter”, a expliqué le chef de l’Etat sortant. “Vous avez été nombreux (…) à vous rendre aux urnes et à voter librement, dans le calme et la sérénité”, et “je vous félicite tous et toutes pour la part déterminante que chacun de vous a jouée dans ce processus”, a-t-il ajouté.

Dans un premier communiqué, la présidence avait fait état du coup de fil du président Wade à son challenger, confirmant l’information diffusée par les médias publics (agence de presse et télévision).

