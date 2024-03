La Charia sera l'une des sources d'inspiration pour la Constitution

Le parti du Mouvement Ennahdha aurait décidé, suite à une réunion de son bureau constituant, de maintenir l’article 1 de la Constitution de 1959, un article établi par le leader Habib Bourguiba.

En effet, l’article 1 de la Constitution de 1959 stipule que “la Tunisie est un État libre, indépendant et souverain: sa religion est l’islam, sa langue l’arabe et son régime la république”. Ainsi, contrairement aux rumeurs qui annonçaient un régime semi-parlementaire, le régime politique de la Tunisie sera un régime présidentiel selon cet article et la langue arabe restera la langue officielle des institutions publiques. De même, avec « sa religion est l’islam« , ceci implique en quelque sorte l’utilisation de la Charia comme, au moins, l’une des sources d’inspiration pour le projet de la nouvelle Constitution.

Ajoutons à cela les déclarations de certains membres du Mouvement Ennahdha dont Souad Abderrahim, on pourrait être quasiment certain de l’utilisation de la Charia comme l’une des sources de la nouvelle Constitution.

Notons que plusieurs grandes démocraties se sont inspirées des livres Saints pour la rédactions de leurs constitutions comme les États Unis d’Amérique dont la Constitution s’est basée en grande partie sur la Bible plus de deux siècles auparavant.

