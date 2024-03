Zied Jaziri sera libéré le 13 juillet 2012

L’ancien international tunisien et joueur de l’Etoile Sportive du Sahel, Zied Jaziri, s’est vu confirmer le verdict prononcé à son encontre par le tribunal de Première instance dans un premier lieu le condamnant à un an de prison et mille dinars d’amende dans une affaire de consommation de drogue.

La Cour d’appel a refusé l’appel de l’avocat du joueur confirmant ainsi le premier verdict.

Rappelons que Zied Jaziri a été arrêté le 13 juillet 2011 en compagnie de Hatem Trabelsi et Oussema Sallemi, les deux derniers ont été libérés tandis que Zied Jaziri a été condamné à un an ferme de prison et mille dinars d’amende. Il sera ainsi libéré le 13 juillet 2012.

