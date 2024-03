Préparé depuis quelques jours, un important rassemblement à démarré aujourd’hui, 20 mars 2012, devant le théâtre municipal de Tunis, à l’avenue Habib Bourguiba, visant à s’exprimer et appeler à l’instauration d’un État démocratique et libre.

Liberté, dignité et démocratie sont les mots d’ordre de ce rassemblement à l’occasion du 56ème anniversaire de l’indépendance de la Tunisie.

Selon les estimations, plus de 10.000 manifestants se sont rassemblés à l’Avenue Habib Bourguiba chantant l’hymne nationale et scandant des slogans pour dénoncer la violence et l’extrémisme tout en appelant à la liberté et à la cohabitation. Les manifestants ont scandé également des slogans refusant de vivre l’expérience iranienne, ou encore soudanaise. Ils revendiquent un modèle démocratique et libre proprement tunisien où la modernité et la tolérance cohabitent avec la différence.

Des dizaines de photos ont été publiées par les manifestants sur les réseaux sociaux dont voici une sélection.

