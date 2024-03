L’Assemblée Nationale Constituante a publié hier, lundi 19 mars 2012, une déclaration à l’occasion du 56ème anniversaire de l’indépendance.

Dans cette déclaration, la Constituante souligne le caractère particulier de la célébration cette année de la fête de l’indépendance dans la mesure où il s’agit d’une nouvelle étape marquée par des défis qu’il ne serait possible de relever sans préserver «le legs de l’indépendance».

“L’Assemblée Constituante affirme son adhésion aux efforts de l’ensemble des Tunisiens pour relever les défis de l’indépendance et assurer le passage vers une société démocratique tout en préservant les acquis de la révolution et la souveraineté de la Tunisie”, souligne le texte de la déclaration.

L’Assemblée Constituante “est consciente de l’importance de la responsabilité qu’elle assume à travers la rédaction d’une nouvelle constitution et la contribution à la transition démocratique” ajoute la déclaration affirmant le souci de redoubler d’efforts et d’intensifier “la concertation, le dialogue et la cohésion pour préserver la souveraineté et l’indépendance du pays”.

A l’occasion de la fête de l’indépendance plusieurs partis ont publié des déclarations soulignant la profonde signification de cette célébration

J’aime ça : J’aime chargement…