Une tête de souris dans une boite de conserve à Carrefour

Un Bad Buzz pour l’enseigne Carrefour qu’elle essaye de neutraliser depuis déjà quelques jours suite à une tête de souris qui a été retrouvée dans une boite de haricots.

En effet, Vincent Kluska, habitant la banlieue d’Annemasse (Rhône-Alpes – France), avait acheté une boite de haricots verts en conserve au magasin Carrefour Market de la région. Lors de l’utilisation de la boite, le jeune homme a été surpris de voir une chose tomber dans la poêle, “il y a un machin qui est tombé dans la poêle. J’ai regardé de plus près, c’était une tête de souris avec des moustaches et des poils et le corps broyé”, a-t-il déclaré. “Je n’en revenais pas, c’est assez hallucinant. On entend parfois des choses comme ça mais quand ça vous arrive on n’y croit pas”, a ajouté M. Kluska.

Contacté par l’Agence France Presse, Carrefour a expliqué que son service qualité avait ouvert une enquête afin de déterminer l’origine possible de ce corps étranger précisant que, par mesure de prévention et afin d’éviter tout désagrément à ses clients, l’enseigne a décidé de procéder au retrait du lot restant sur le marché.

