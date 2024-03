Appel à manifestation à l’occasion de la fête de l’indépendance

Demain, la Tunisie fête 56 ans de son indépendance qui a eu lieu un certain 20 mars 1956. Demain, les tunisiens ont décidé de se rassembler à l’avenue Habib Bourguiba pour appeler à l’instauration d’un État civil qui respectera les libertés, particulièrement individuelles, garantira l’égalité et offrira un environnement favorable pour la cohabitation des différentes communautés.

Plusieurs associations et mouvements ont appelé les tunisiens à sortir dans les rues manifester et dénoncer l’extrémisme et la violence, dénoncer les slogans scandés vendredi dernier devant le siège de l’Assemblée Constituante dont “Non à la démocratie” et “Oui pour la polygamie”.

Cette manifestation appelle également à la non-adoption de la Chariâ comme seule et unique source d’inspiration pour la rédaction du projet de la nouvelle Constitution, contrairement à la manifestation pro-Chariâ qui s’est tenue vendredi dernier avec la présence d’environ 3.000 individus.

Rendez-vous mardi 20 mars 2012 à partir de 11h à l’Avenue Habib Bourguiba, c’est l’info qui circule depuis plusieurs jours sur les réseaux sociaux et déjà quelques milliers ont répondu favorablement à cet appel.

