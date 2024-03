Beit Bourguiba, un musée dédié au leader Habib Bourguiba

Il a fait observer que le projet comporte un complexe comprenant un musée dédié au leader Bourguiba, un centre de documentationau profit des chercheurs et une salle de conférence, ajoutant que des objets personnels de Habib Bourguiba trouvés dans le palais présidentiel de Carthage seront exposés dans le nouveau musée.

M.Mnaser a ajouté que 680 albums photos sur les visites de Bourguiba à l’étranger et ses diverses autres activités ont été trouvés dont la majorité sont en bon état, outre des enregistrements audio des discours de Bourguiba et 110 boîtes d’archives relatives à ses activités.

Il a précisé que le coût global du projet est estimé à 3 millions 200 mille dinars dont une partie sera réservée à l’aménagement de fontaines publiques.

Des efforts sont actuellement déployés pour achever la première tranche du projet, consistant en la construction du musée Habib Bourguiba sur une superficie de 500m2, avant la fin du mois de juillet prochain.

Par ailleurs, le Porte parole a incité les associations à participer à la sauvegarde du musée du leader Habib Bourguiba, musée qui fera partie du parcours touristique de la région.

De son côté, Riadh Haj Said, chef du projet du palais du marbre, relevant de l’Institut national du patrimoine a souligné que “l’architecture du palais est simple mais compte des matériaux de construction nobles dont du marbre blanc, rose et vert, ainsi que des ornements en bois et des lustres de luxe”.

J’aime ça : J’aime chargement…