[Infographie] Le cerveau d’un blogueur, comprendre le blogging

De nos jours, une bonne partie des internautes possèdent un blog où ils parlent de tout et parfois de rien. La facilité de gestion et de création d’un blog a permis de diversifier les profils des blogueurs puisqu’il n’est plus nécessaire d’être un développeur ou un gourou du web pour en avoir un et les outils se multiplient de jour en jour.

Il est évident que créer un blog est une chose facile mais le succès n’est pas garanti pour tout le monde. Ci-dessous, une infographie de la firme Infolinks qui facilite aux blogueurs la compréhension de l’univers du blogging qui reste large entre création de contenu, choix des visuels, référencement, monétisation, etc.

Cette infographie démystifie certains mythes populaires et apporte des réponses à quelques questions que tout blogueur pourrait se poser tout en aidant à éviter quelques écueils.

