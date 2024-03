Tunisie: Arrestation de Kais Ben Ali à Sousse

Kais Ben Ali, neveu de l’ancien président Zine El Abidine Ben Ali, a été arrêté la matinée de ce mercredi 14 mars 2012 à Sousse alors qu’il était en fuite depuis le 14 janvier 2011.

Le neveu de l’ancien président est impliqué dans différentes affaires de corruption et accusé de complot contre la sûreté de l’État en compagnie de Ben Ali et Leila Trabelsi. Il est accusé également d’incitation des gens à s’armer les uns contre les autres ou à provoquer le désordre, le meurtre et le pillage sur le territoire tunisien.

Rappelons qu’au cours de la tentative de fuite de Kais Ben Ali à Ouardanine (Sousse), les événements s’étaient soldés par six morts et treize blessés.

