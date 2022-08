Un Sex Shop 100% Halal ouvre ses Portes

Le Maroc, pays comme la Tunisie dont la religion majoritaire est l’islam, est riche de quelques “Sex Shops” qu’on peut croiser dans certaines rues mais il existe bien un qui est différent de tous les autres, un Sex Shop 100% halal.

Ces boutiques déplaisent à certaines personnes qui voient en ces commerces une atteinte à la religion mais le promoteur de ce projet « innovateur » a trouvé la faille pour une meilleure approche auprès des citoyens en annonçant que son Sex Shop est 100% Halal puisqu’il ne proposera que des produits halal, des crèmes, lubrifiants et plantes aphrodisiaques destinés à agrémenter les ébats des amoureux ainsi que de multiples objets qui ne heurtent pas. Cependant, il est difficile de tomber sur des vibromasseurs en se rendant à ce magasin à Casablanca.

Il n’y a aucune honte en religion, c’est ainsi que la devise de la nouvelle enseigne se décline se mettant en conformité avec la religion islamique.

Les sexshops en ligne : un plaisir accessible à tous

Malgré tout disons les choses clairement, dans des pays à fortes influences religieuse tels que le Maroc, mais aussi en France ou ailleurs en Europe, les sexshops sont encore loin d’être des boutiques comme les autres ! Il reste gênant pour une immense majorité de personnes de se rendre dans ce type de lieu afin de découvrir les produits et de faire ses achats. Les lubrifiants et les préservatifs, par exemple, s’achètent bien plus facilement au supermarché ou en pharmacie que dans un sexshop… D’autant que les gens qui habitent à la campagne doivent prendre leur automobile pour aller en centre-ville s’ils veulent aller dans un sexshop, ce qui est encore plus gênant.

Pour toutes ces raisons, il y a un type de commerce qui rencontre un franc succès ces dernières années : les sexshops en ligne. Ce type de boutique spécialisé tombe à point nommé pour une population de plus en plus en demande de nouveauté et d’épanouissement sexuel, mais qui n’assume pas encore totalement ses désirs.

Un bon exemple de sexshop en ligne

Le premier intérêt qui saute aux yeux est le grand nombre de produits disponibles à la vente, aussi bien pour les hommes que pour les femmes. Vibromasseurs, lubrifiants, sex-toys, accessoires, lingerie sexy, accessoires BDSM ou accessoires plutôt orientés bien-être… Il y en a vraiment pour tous les gouts et tous les types de sexualité. Tout le monde peut donc se rendre sur une boutique en ligne et trouver des objets adaptés. Ensuite, il suffit de cliquer sur un produit pour voir que l’on a toujours droit à un descriptif complet. Inutile de poser des questions embarrassantes à un vendeur ici. Tout est expliqué clairement et l’on peut découvrir les objets à son rythme et sans gêne. Enfin, ce type de boutique permet souvent de faire des économies. Les stocks sont importants, et ils n’est donc pas rare de pouvoir profiter de grosses promotions sur des objets susceptibles de nous intéresser. Une fois le produit acheté, la livraison se fait au maximum dans les 48h sous pli discret, et on peut renvoyer le produit s’il ne nous convient pas. Il n’y a donc aucun risque !