[Photos] Le Japon, un après le tsunami et la fuite de Fukushima

Le 11 mars prochain, ça fera une année, jour pour jour, qu’un tsunami avait frappé le Japon suivi par la catastrophe de la centrale nucléaire de Fukushima. On se souvient des seniors japonais qui ont pris la décision de s’approcher de la centrale en dépit des risques de radioactivité qu’ils courraient afin de vérifier le niveau des radiations et ainsi épargner la vie des jeunes. Ça fait un an que les japonais ont pris la décision de reconstruire leur pays et quelle RECONSTRUCTION !

Le photographe Toru Yamanaka a sillonné les rues au Japon à la recherche des mêmes endroits et a réussi son pari avec une sélection qui restera dans les annales. Les photos ci-dessous parlent d’elles-mêmes, même endroit, même photo, avant (suite à la catastrophe) et après (actuellement).

J’aime ça : J’aime chargement…