Tunisie: La fin de semaine s’annonce pluvieuse

L’Institut national de la météorologie (INM) annonce des précipitations qui intéresseront, du vendredi au dimanche soir (9, 10 et 11 Mars), la plupart des régions. Elles seront temporairement orageuses et localement abondantes avec des quantités quotidiennes dépassant les 50 millimètres.

Des pluies arroseront, vendredi, les gouvernorats de Tataouine, Médenine et Gabès et toucheront progressivement en fin de journée et en cours de nuit, les régions de Sfax, du Sahel et du Cap Bon et les gouvernorats du Nord.

Selon un bulletin spécial diffusé, jeudi, par l’INM, des vents forts souffleront de 40 et 60 km/h, dépassant temporairement 80 km/h, près des côtes et lors de l’apparition de nuages orageux.

La mer sera très agitée à houleuse. Les minimales oscilleront entre 4 et 8 degrés et baisseront à 1 degré sur les hauteurs. Les maximales varieront entre 10 et 14 degrés et ne dépasseront pas 8 degrés sur les hauteurs Ouest.

S’agissant des tendances générales pour la semaine prochaine, l’INM prévoit de faibles précipitations, lundi et mardi (12 et 13 Mars) sur le Nord et les régions côtières.

A partir du mercredi, les conditions météorologiques commenceront à se stabiliser avec une hausse progressive des températures.

Vous pouvez suivre la météo en direct sur Tixup’Météo.

