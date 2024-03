Quatre sources essentielles pour l’écriture de la Constitution

“Un quasi consensus s’est dégagé entre les différents groupes, partis politiques et membres indépendants au sein de la commission du préambule des principes généraux et de l’amendement de la constitution, autour des sources d’inspiration et de la nature du nouveau système de gouvernement dans la nouvelle constitution”, a indiqué le rapporteur de la commission.

Dans une déclaration à l’agence TAP, Abdelmajid Najjar du parti du Mouvement Ennahdha a précisé que le préambule stipulera quatre éléments essentiels qui seront la source d’inspiration dans l’écriture de la prochaine constitution, à savoir “le système des valeurs islamiques”, “le patrimoine civilisationnel et réformiste du peuple tunisien”, “les objectifs de la révolution” et “les hautes valeurs humanistes”.

Plusieurs personnalités tunisiennes seront invitées par la Commission du préambule, des principes généraux et de l’amendement de la Constitution dont Ahmed Mestiri, Mustapha Filali, Yadh Ben Achour et Kais Saïed.

