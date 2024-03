Bechir Essid: Baghdadi al Mahmoudi est en danger de mort

Bechir Essid, avocat de l’ancien Premier ministre libyen Baghdadi Al Mahmoudi, a indiqué hier, mercredi 7 mars 2012, que son client est en danger et pourrait mourir s’il ne sera pas pris en charge dans les plus brefs délais ajoutant que sa sa santé s’était gravement détériorée. “Son corps s’est déshydraté, et il souffre de nombreuses maladies. Il est en grève de la faim depuis une semaine” a précisé Me Essid.

Par ailleurs, Me Essid fait savoir qu’il fera porter la responsabilité de ce qui pourrait arriver à son client au gouvernement et à la Présidence de la République. Menacé de mort, Baghdadi al Mahmoudi n’a pas été soigné à l’hôpital, selon Bechir Essid.

