Slim Chiboub condamné à cinq ans de prison

La sentence est tombée pour Slim Chiboub, gendre du président déchu Zine El Abidine Ben Ali, dans une affaire de possession d’arme à feu sans autorisation.

En effet, le tribunal de Première instance de Tunis a condamné l’ancien dirigeant de l’Espérance de Tunis par contumace à cinq ans de prison.

Rappelons que l’arme en question a été saisie chez une personne qui a indiqué l’avoir dérobée de la maison de Slim Chiboub lors des évènements du 14 janviers et les actes de vol et pillage qui avaient accompagnés la révolution. Celui-ci a été condamné à deux ans de prison avec sursis et une amende de 3.000 dinars.

Rappelons que Slim Chiboub se trouve dans l’un des pays du Golfe depuis le 11 janvier 2011.

