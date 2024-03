Maintien de la grève à l’établissement de la Télévision tunisienne

Les employés de l’Etablissement de la Télévision Tunisienne (ETT) ont décidé le maintien de leur grève annoncée pour le jeudi 8 mars 2012 après avoir tenu une réunion avec le ministère des Affaires sociales qui semblent avoir refusé toutes les revendications de l’établissement.

Le gouvernement n’ayant répondu favorablement à leur deux demandes à savoir la publication d’un décret-loi proclamant l’indépendance de l’institution et la constitution d’un Conseil d’administration qui sera l’autorité supérieure de prise de décisions à la télévision nationale, le secrétaire général du syndicat de gestion des agents et de production et techniciens de la télévision nationale, Mohamed Saidi, a réaffirmé sur les ondes de la radio Mosaique Fm le maintien de la grève.

Notons que tous les programmes prévus pour le jeudi 8 mars 2012 seront enregistrés préalablement.

J’aime ça : J’aime chargement…