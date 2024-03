Des morceaux inédits de Michael Jackson piratés chez Sony Music

Plus de 50.000 fichiers musicaux de Michael Jackson ont été piratés des serveurs de Sony en 2011 et se retrouve actuellement dans la nature selon une annonce faite par la firme.

Le catalogue couvrant toute la carrière du roi du Pop, en plus de morceaux inédits, auraient été téléchargés illégalement par deux britaniques, James Marks et James McCormick, selon The Guardian. Les deux suspects seront jugés en janvier 2013 selon la même source.

Sony avait payé cher pour obtenir de la famille Jackson le catalogue complet après son décès (26 juin 2009). En effet, la firme japonaise avait déboursé la somme de 250 millions de dollars en 2010 pour ce catalogue, un rachat qui lui permet de vendre les pistes, DVD et jeux vidéo de la star, selon CNN. Sony avait même prévu de sortir 10 albums au cours des sept prochaines années mais les pirates l’ont devancé en mettant leur main sur ce trésor caché.

Parmi les titres du catalogue, un duo entre le roi du Pop et Queen, une collaboration entre Michael Jackson et Will.i.am. Mais aussi des tubes qui n’ont jamais vu le jour… jusqu’à maintenant.

