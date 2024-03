Russie: Vladimir Poutine élu “Président” avec un mandat de 6 ans

Vladimir Poutinea remporté au premier tour, dimanche, les élections présidentielles et félicité les Russes d’avoir dit “oui à la grande Russie”.

L’opposition, qui sillonnaient la Russie depuis quelques semaines pour manifester contre la candidature de Vladimir Poutine, a dénoncé un scrutin faussé et illégitime.

Pour Poutine, il n’a pas fallu dépouiller tous les bureaux pour s’assurer de sa victoire, seulement 55% des bureaux lui donnaient déjà 64,64% des suffrages alors que le communiste Guennadi Ziouganov n’obtenait que 17,05% suivi par le milliardaire Mikhaïl Prokhorov (6,89%), le populiste Vladimir Jirinovski (6,63%) et clôturant la marche par le centriste Sergueï Mironov (3,71%).

Devant un rassemblement d’environ 100.000 partisans, Vladimir Poutine a lancé “Nous avons gagné dans une lutte ouverte et honnête” avant de faire allusion à la contestation de sa candidature ces dernières semaines en ajoutant: “Nos électeurs savent faire la différence entre le désir de renouveau et les provocations politiques dont le but est de détruire notre Etat et d’usurper le pouvoir”.

Solide et sur de soi, Vladimir Poutine avait les larmes aux yeux lors de son allocution face à ses partisans, mais interrogé sur la véracité de ses larmes, il a indiqué qu’elles étaient vraies, mais vraies à cause du vent qui sifflait sur la Place du Manège, face au Kremlin.

Rappelons que Vladimir Poutine avait déjà effectué deux mandats de quatre ans à la présence (2000-2004 et 2004-2008) et que suite à une réforme constitutionnelle le mandat a été porté à 6 ans depuis 2012, il peut alors rester au pouvoir jusqu’à 2018 avec la possibilité de renouveler son mandat jusqu’à 2024.

