Un coup d’État pour dégommer Bachar Al Assad du pouvoir?

Faut trouver un moyen pour dégager Bachar al Assad coute que coute, c’est la décision de plusieurs puissances mondiales dont les États Unis, la France et la Grande-Bretagne mais les choses sont beaucoup plus complexes surtout avec des antécédents qui date de peu de temps (intervention armée de l’OTAN en Libye).

En effet, la rencontre qui avait réuni plus de 60 pays à Tunis dans le cadre d’une conférence “des amis de la Syrie” n’était pas la seule à avoir lieu en Tunisie, selon le journal satirique « Le Canard enchaîné » citant un haut fonctionnaire du Quai d’Orsay, siège du ministère français des Affaires étrangères. La deuxième réunion, bien évidemment secrète, regroupait “des gens, en principe, mieux armés que les diplomates, les hommes des services secrets” pour évoquer les possibilités qui s’offrent à eux pour dégommer Al Assad.

Selon l’hebdomadaire, des livraisons d’armes et de conseils en guérilla urbain sont prévues via des pays arabes comme le Qatar, entre autres. Mais ça ne sera pas suffisant pour affronter les hommes de Bachar Al Assad, 40.000 militaires, Garde nationale, blindés, forces spéciales et agents des services secrets. Cependant, un coup de l’intérieur fera bouger les choses, un coup d’État, c’est ce qui aiderait à dégager Bachar Al Assad une fois pour toutes et l’idée semble plaire à tout le monde.

Pour préparer un coup d’État, faut d’abord trouver un homme ou un clan sur place, évidemment loyal au régime Al Assad mais cherchant une solution à la crise que vit la Syrie. Second critère, faut persuader ces personnes à se détacher du régime, et ce sont toutes ces puissances (France, États Unis, Grande Bretagne, etc.) qui seraient prêtes à s’investir pour la conversion de ces personnes avec l’aide de l’argent des princes saoudiens qui seraient également prêts pour l’ascension de ces futurs rebelles afin de renverser le régime en place et mettre un terme à Bachar Al Assad.

