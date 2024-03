Kim Dotcom: « Je suis une cible facile mais je lâcherai pas »

Dix jours après sa libération, Kim Dotcom, fondateur de MegaUpload, a accordé sa première interview à la chaîne néo-zélandaise 3News.

Kim Schmidtz, alias Kim Dotcom revient dans son interview sur sa détention qui avait duré près d’un mois. “C’est comme de vivre un cauchemar”, a-t-il déclaré tout en indiquant que l’action du FBI était “complètement inattendue” et que son mois en détention provisoire a été “horrible”, surtout pour sa femme, enceinte de jumeaux.

Pour son arrestation, le fondateur de Megauploads se justifie de ne pas pouvoir faire la police pour contrôler tout ce qui se passe sur sa plate-forme. S’abritant derrière la clause du “safe harbour” du Digital Millenium Copyright Act américain de 1998, Kim Dotcom explique que “les fournisseurs de services Internet ne peuvent pas être pénalement responsables pour des actions de leurs utilisateurs”.

Pour remettre en perspective les accusations, M. Dotcom n’hésite pas à dévoiler les chiffres de la plate-forme, 800 fichiers par seconde sont transférés par MegaUpload. Cela fait 70 millions par jour, et 25 milliards par an. “Nous ne pouvons pas faire la police, c’est la même situation pour YouTube”, explique-t-il avant de préciser que les lois sur la vie privée leur interdisent d’analyser les comptes de chaque utilisateur”.

Par ailleurs, Dotcom se justifie que selon la loi américaine, les ayants-droit peuvent faire la demande, au cas par cas, pour retirer des fichiers en cas d’infraction. “Nous avons toujours respecté les signalements qu’ils nous parviennent”, affirme Dotcom, précisant que des dizaines de millions de fichiers ont été retirés. Il indique également que MegaUpload allait même plus loin en fournissant un accès direct aux ayants-droit pour qu’ils puissent effacer directement des contenus, sans même devoir faire une demande officielle.

“Je ne suis pas le roi des pirates. Je suis un chef d’entreprise, et j’ai créé un site web populaire qui répondait à un besoin donné”, a-t-il affirmé. Pour lui, c’est Hollywood qui est responsable du piratage des films à cause des différentes dates de sortie des films. Quand vous avez des trailers pour un film partout dans le monde, mais qu’un ado de 13 ans doit attendre six mois après la sortie américaine pour le voir en France ou en Allemagne, bien sûr qu’il va télécharger», poursuit-il.

Se comparant à Google, Kim Dotcom se qualifie comme une cible facile tout en indiquant qu’il se battra jusqu’au bout en espérant gagner son procès.

