Whitney Houston morte à 48 ans : Suicide ou Overdose ?

Icône de musique Pop, la chanteuse Whitney Houston est morte le soir du samedi 11 février 2012. A 24 heures du début de la plus prestigieuse soirée musicale aux États Unis. Les Grammy Awards, un gala où Whitney Houston a régné à de nombreuses reprises.

Whitney Houston décède à l’âge de 48 ans selon un communiqué de presse officiel. Le lieu et les causes du décès n’ont pas été précisés. Toutefois, une rumeur indique après à sa mort qu’elle se trouvait dans l’hôtel Beverly Hilton à Los Angeles. Plusieurs éléments portent à croire que la chanteuse serait morte à cause d’un suicide ou une overdose.

La reine de la musique Pop a régné pendant plusieurs années avec sa voix majestueuse jusqu’à ce qu’elle commence à consommer de la drogue, cause majeure de son absence au cours de ses dernières années.

Kelly Carter, journaliste américain, a indiqué qu’il a vu Whitney Houston 36 heures à peine avant son décès Rien ne lui semblait aller mal avec la chanteuse. “Je l’ai vu et parlé et je n’aurais jamais pensé que quelque chose comme cela pourrait arriver. Tous ses problèmes avec la drogue étaient derrière elle”, a-t-il déclaré.

