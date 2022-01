Trois pirates de distributeurs de billets arrêtés

Trois pirates de distributeurs de billets ont été arrêtés après qu’ils aient déjà pillé 1500 personnes pour plus de 300.000 euros détournés. Nikolai Ivanov, 31 ans, Dimitar Stamatov, 28 ans, et Iordan Ivanov, 24 ans se rendaient fréquemment sur l’île de Manhattan, à New York, pour écumer les distributeurs de billets.

Les trois pirates des cartes bancaires avaient un mode opératoire simple, une mini caméra pour intercepter les frappes clavier et un lecteur de carte bancaire modifié.

Désormais devant la justice, les trois jeunes hommes sont accusés d’avoir piraté 1500 personnes pour un préjudice estimé à plus de 285.000 dollars. Ils vivaient au Canada et agissaient à New York pour brouiller les pistes, sauf que la dernière fois, ils n’avaient pas eu de chance et ont fini devant la justice.

Lors d’une virée de cinq jours au cours de janvier 2011, Nikolai Ivanov et Dimitar Stamatov ont réussi à installer près de onze dispositifs à Manhattan leur permettant de voler les données de 1100 cartes bancaires. Résultats, plus de 264.000 dollars déboursés dans les semaines qui ont suivi dans l’Arizona, l’Illinois et à plusieurs autres villes du Canada.

En mai, les trois pirates sont revenus à New York pour une nouvelle opération résultant de 20.000 dollars de plus.

Qu’est ce que le Skimming

Notons que l’opération, appelée Skimming, consiste à insérer un lecteur (appelé Skimmer) dans la fente du distributeur, une fois que la carte insérée, l’appareil enregistre les données de la carte ce qui permet aux pirates d’en créer davantage. La mini-caméra, généralement placée à coté (comme le montre la première image ci-dessous), enregistre les frappes de l’utilisateur. Ainsi, le pirate a les données de la carte qu’il peut dupliquer et le code confidentiel, ce qui lui permet de retirer de l’argent de tout distributeur.

Afin d’éviter de tels incidents, les nouveaux distributeurs contiennent un cache-clavier permettant de taper son code sans que les doigts soient visibles. Toutefois, l’attention des utilisateurs est la seule prévention contre ce genre de pratiques.

