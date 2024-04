Quelques Idées de Romans Fantastiques pour Jeunes Adolescents

Vous aimez les livres de jeunesse ? Vous adorez vous plonger dans des univers fantastiques ? Alors voici quelques idées de romans fantastiques qui vous plairont. C’est certain, avec ces romans pour jeunes adolescents (et adolescentes), c’est le succès garanti !

Nos 5 Idées de Romans Fantastiques pour Jeunes Adolescents

Une sélection de romans classiques et quelques découvertes originales, voici nos 5 idées de romans qui plairont aux jeunes adolescents (et adolescentes bien sûr) :

Les Royaumes de Feu, une Histoire de Dragons Fantastiques

L’histoire se déroule sur Pyrrhia, un continent peuplé de dragons. Une guerre qui concerne tous les clans de dragon divise ces terres.

Heureusement, une prophétie annonce que 5 dragonnets nés lors de la Nuit-la-plus-claire y mettront fin au bout de 20 ans. Ces futurs héros sont élevés dans une grotte par les Serres de la Paix, une organisation qui cherche à accomplir la prophétie.

Mais Argil, Tsunami, Gloria, Sunny et Comète rêvent de voir le monde et vont tenter de s’échapper. Plus d’informations sur Les Royaumes de Feu.

Percy Jackson et les Olympiens, au Top des Idées de Romans Fantastiques

Percy est un jeune adolescent de 12 ans instable. Dyslexique et hyperactif, il change d’école constamment et voit des choses que les autres ne voient pas.

Toutes ses difficultés s’expliquent lorsqu’il découvre qu’il est le fils de Poséidon, le dieu des océans et des tremblements de terre.

Puisqu’il est un demi-dieu, il doit se rendre à la Colonie des Sang-Mêlé, un endroit sûr pour les enfants des dieux grecs.

Mais ce lieu ne protégera pas Percy des ennuis… Plus d’informations sur Percy Jackson.

Fablehaven, un Monde de Fées

Kendra et Seth rencontrent pour la première fois leurs grand-parents en séjournant chez eux pendant que leurs parents vont voyager en croisière.

Les enfants y découvrent une belle et grande maison intrigante mais leur grand-père leur interdit de s’aventurer au-delà du jardin.

Seth refuse de l’écouter et part en exploration où il découvre une horrible sorcière. Kendra, elle, fait connaissance avec de petites fées hautaines.

Mais quelle est la véritable nature du domaine de leur grand-parents ? Et qu’est-il arrivé à leur grand-mère ? Plus d’informations sur Fablehaven.

L’Ickabog, un Conte Fantastique par la Créatrice de Harry Potter

Il était une fois un royaume, la Cornucopia, où les pâtisseries faisaient monter les larmes aux yeux des habitants, où les rois prospéraient dans leur château magique et où les enfants jouaient gaiement dans les jardins.

Alors un jour, le roi Fred Sans Effroi, voulant impressionner le souverain du royaume voisin par sa tenue, fit travailler une couturière pendant plusieurs journées entières. La pauvre femme mourut après tant de travail et d’acharnement.

Le roi Fred, se sentant coupable, décida de ne plus être aussi vaniteux qu’avant et partit chasser l’Ickabog.

Ce fut le commencement des ennuis pour la Cornucopia. Plus d’informations sur L’Ickabog.

À la Recherche d’Hestia, un Univers Fantastique de Mythologie Grecque

Mais voici le véritable coup de coeur de notre sélection. C’est le genre de livre original à offrir pour Noël. La déesse Hestia, ne pouvant plus supporter le pouvoir du roi des dieux Zeus, décide de quitter l’Olympe.

Edana, une adolescente de 15 ans et habitante de New-york, découvre qu’elle n’est pas l’orpheline qu’elle croyait être. C’est une demi-déesse.

Afin d’éviter un conflit mondial, elle va être envoyée à la recherche d’Hestia afin de la raisonner. Accompagnée de ses deux nouveaux amis, Phileas et Chloé, Edana devra affronter divers monstres et surmonter ses peurs pour accomplir cette quête.

Plongez-vous au cœur de cette intrigue palpitante et émouvante. Plus d’informations sur A la Recherche d’Hestia.

